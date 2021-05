Warnstreik bei Linpac in Beeskow begonnen

Am frühen Donnerstagmorgen haben die Mitarbeitenden des Verpackungsherstellers Linpac in Beeskow (Landkreis Oder-Spree) ihre Arbeit niedergelegt. Aufgerufen zu dem 24-Stunden-Warnstreik hat die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie, Energie (IG BCE). «Alles laufe bisher nach Plan», sagte IG-BCE-Gewerkschaftssekretär Anis Ben-Rhouma vor Ort.

Mit dem Arbeitskampf will die Gewerkschaft für den Betrieb einen eigenen Hausvertrag erzielen. Beschäftigte der Linpac in Beeskow würden seit Jahren für die gleiche Arbeit deutlich weniger verdienen, als am Linpac-Standort Ritterhude in Niedersachsen, hieß es von der IG BCE. Gefordert werden daher unter anderem 600 Euro mehr Entgelt für die Beschäftigten sowie einmalig ein Corona-Bonus.