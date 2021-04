70 Verstöße gegen nächtliche Ausgangsbeschränkung

Die Brandenburger Polizei hat am Wochenende bei Kontrollen landesweit 70 Verstöße gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 22 Uhr und 5 Uhr verzeichnet.

In Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) schritten Streifenbeamte in der Nacht zum Sonntag in einer Gartenanlage bei einem Handgemenge ein. Dort hätten sich in der Nacht Jugendliche getroffen, berichtete die Polizeidirektion West. Zwei 30 und 33 Jahre alte Gartenbesitzer hätten die Jugendlichen angesprochen, daraufhin sei es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Ein 18-Jähriger habe dann mit einer Flasche auf die Kontrahenten eingeschlagen, die dabei verletzt wurden. Der 30-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sprach gegen die Jugendgruppe einen Platzverweis aus.