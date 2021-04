Gesundheitsministerin Nonnemacher gegen Coronavirus geimpft

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat sich eigenen Angaben zufolge gegen das Coronavirus impfen lassen. «Mit 63 gehöre ich zur Personengruppe, die in Hausarztpraxen mit Astrazeneca geimpft werden kann», schrieb die Politikerin am Freitag bei Twitter. «Meine Hausärztin hat mich heute geimpft». Dazu postete sie ein Foto ihres Impfpasses, auf dem der Impfeintrag mit Datum und Sticker zu lesen ist.

Nonnemacher ist nicht die erste Ministerin in Brandenburg, die sich den schützenden Piks geholt hat. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) ließ sich Ostermontag in Berlin impfen. Steinbach hatte seine Impfung ebenfalls auf Twitter in der vergangenen Woche bekanntgemacht.