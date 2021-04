Hilfsprogramm für Agrarbetriebe in Corona-Pandemie

Brandenburger Agrar- und Gartenbaubetriebe können auf finanzielle Hilfen angesichts der Mehraufwendungen für die Unterbringung von Saisonarbeitern wegen der Corona-Pandemie hoffen.

Eine Förderrichtlinie sei aufgelegt worden, teilte das Agrarministerium am Montag mit. Dabei wird nach den Angaben ein Pauschalbetrag in Höhe von 150 Euro für Saisonarbeitskräfte gewährt, die ab 1. März 2021 mindestens einen Monat ohne Unterbrechung in einem Agrar- beziehungsweise Gartenbaubetrieb im Land tätig sind. Dafür stehen insgesamt 3,45 Millionen Euro zur Verfügung. Die Hilfen in Zeiten der Corona-Pandemie sind Ergebnis des Runden Tisches zur Saisonarbeit in Brandenburg. Er ist eine Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen Gewerkschaften, Agrar- und Anbauverbänden und der Landesregierung.