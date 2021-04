Landesbauernverband: Kritik an Corona-Tests in Betrieben

Der Brandenburger Landesbauernverband sieht die angeordneten Corona-Tests in Betrieben kritisch. «Wenn unsere Mitglieder die Kosten für notwendige Maßnahmen übernehmen sollen, dann brauchen sie die Gewissheit, dass daraus ein Mehrwert im Sinne von mehr Sicherheit entsteht», sagte Hauptgeschäftsführer Denny Tumlirsch am Mittwoch. Betriebe sollten zwar wöchentlich für alle Mitarbeiter Corona-Tests vorhalten und die Kosten dafür tragen, die Arbeitnehmer seien aber nicht verpflichtet, diese dann auch anzunehmen oder dem Arbeitgeber das Ergebnis mitzuteilen. So bliebe es lediglich bei der Abwälzung staatlicher Aufgaben auf die Betriebe, kritisierte er.

