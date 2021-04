Corona-Hilfen kosten Brandenburg bisher 800 Millionen Euro

Die Corona-Krise hat für Brandenburg bisher Finanzhilfen des Landes von rund 800 Millionen Euro nach sich gezogen. «Aus dem Corona-Rettungsschirm für das vergangene Jahr haben wir rund 615 Millionen Euro in Anspruch genommen», sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) in Potsdam. Das seien nur die Landesmittel. In diesem Jahr seien bisher rund 177 Millionen Euro für Ausgaben des Landes in der Corona-Krise bewilligt worden. Dazu gehörten der Ausgleich ausgefallener Kita-Elternbeiträge in Höhe von 38 Millionen Euro und Kosten für Corona-Tests in Schulen von 28 Millionen Euro. Lange rechnet mit weiteren deutlichen Mehrausgaben und Einnahmeausfällen. Der Corona-Rettungsschirm 2020 war in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro beschlossen worden.

