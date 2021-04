LSB Brandenburg: «Moderates» Minus bei Mitgliederzahlen

Der Landessportbund Brandenburg hat durch die Corona-Pandemie zum ersten Mal seit seinem Bestehen einen Mitgliederrücklauf notieren müssen. Das Minus fiel mit 3,22 Prozent nach Angaben des LSB vom Donnerstag «moderat» aus. «Wir alle erleben gerade eine sehr schwierige Zeit, in der gute Nachrichten sowohl im Sport als auch abseits davon eher selten sind. Daher freuen wir uns als Sportland umso mehr, dass unsere Aktiven ihren Vereinen auch in dieser problematischen Phase die Treue halten», sagte LSB-Präsident Wolfgang Neubert in einer Mitteilung.

© dpa

Die Gesamtzahl der Mitgliederinnen und Mitglieder in den 3003 Brandenburger Sportvereinen sank von 355 190 auf 343 752 zum 1. Januar 2021. Es zeigte sich aber auch, dass bei den bis 14-Jährigen der Rückgang «überdurchschnittlich hoch» gewesen sei, hieß es in der Mitteilung, 5355 waren es weniger, das entsprach sechs Prozent.

«Jedes Kind, das seinen Platz im Sport nicht findet, schmerzt nicht nur unsere Vereine und die betroffenen Kinder und ihre Eltern», sagte Neubert. Er betonte, dass es «unserer gesamten Gesellschaft weh tun» würde, «wenn eine ganze Generation weder sportlich aktiv ist, noch die Gemeinschaft und das soziale Miteinander in unseren Vereinen mit all ihren Spielregeln kennenlernt».

© pcrberlin Express Corona-Testzentrum Berlin (PCR) Am U-Bahnhof (U7) Innsbrucker Platz (Autobahn A100) in der Innsbrucker Straße 25 im Stadtteil Schöneberg erhalten Sie PCR-Tests für 65 Euro und PCR-Express-Tests für 99 Euro. Antigen-Antikörpertests gibt es für 39 Euro: Ergebnis nach 15 Minuten. mehr