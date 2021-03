Pädagogenverband: Sorge um Ausbildung künftiger Lehrkräfte

Der Brandenburger Pädagogenverband sorgt sich in Zeiten der Corona-Pandemie um die Ausbildung der künftigen Lehrergeneration. Dieses Thema sei dem Bildungsministerium völlig aus dem Blick geraten, kritisierte der Verband am Freitag in einer Mitteilung. Probleme der Betroffenen würden mit Versprechungen und Ankündigungen abgespeist.

So dauere in Brandenburg als einzigem Bundesland das Referendariat nur 12 statt 18 Monate. Begründet wurde das nach den Angaben mit einem höheren Praxisanteil während des Studiums. In Wahrheit laufe die praktische Ausbildung in Zeiten der Corona-Pandemie keineswegs so, hieß es. Das liege an Kürzungen und gegenwärtigen Schulschließungen. Das beeinflusse stark die Vorbereitung auf die Prüfungen zum Staatsexamen und damit den Einstieg in die Praxis.