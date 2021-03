Beratungen am Freitag über mögliche schärfere Corona-Regeln

Die Brandenburger Landesregierung will am Freitag (26. März 2021) über mögliche strengere Corona-Beschränkungen über Ostern entscheiden.

Das Kabinett trete dann zusammen, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Donnerstag auf Anfrage mit. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Mittwoch im Landtag gesagt, dass die Rücknahme der jüngsten Lockerungen «für die kommenden Wochen nicht ausreichen» wird. Obwohl der Plan der erweiterten Osterruhetage zurückgenommen wurde, nannte Woidke die Idee richtig, Mobilität und Kontakte möglichst weitgehend einzuschränken. Modellprojekte in den Kommunen sollen Spielräume mit Tests ermöglichen. So soll das Einkaufen im Einzelhandel in Potsdam ab Samstag weiter erlaubt sein - aber nur mit negativem Corona-Test.