Wegen Abbruch: Viktoria Berlin vor Aufstieg in 3. Liga

Nach dem Votum der Vereine für einen Saisonabbruch in der Regionalliga Nordost steht Tabellenführer Viktoria Berlin vor dem erstmaligen Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. «Wir freuen uns, dass die Mitbewerber in der Regionalliga Nordost die Leistung unserer Mannschaft im bisherigen Verlauf der Saison anerkennen und sich für die Wertung ausgesprochen haben», sagte Viktorias Sportdirektor Rocco Teichmann in einer Vereinsmitteilung vom späten Mittwochabend: «Jetzt warten wir ab, welche Beschlüsse der NOFV bekanntgeben wird.»

Der NOFV hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sich die Clubs während einer Videokonferenz auf diesen Schritt verständigt hätten. Eine offizielle Entscheidung des Verbands dazu steht allerdings noch aus, sie soll final bei der Präsidiumssitzung am 16. April fallen. Der Spielausschuss wurde durch die Clubs aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie einstimmig gebeten, einen Antrag an das Präsidium des NOFV zu stellen, in dem die vorzeitige Beendigung der Saison festgelegt wird. Mit elf Siegen aus elf Spielen ist Viktoria mit acht Punkten Vorsprung vor der VSG Altglienicke Spitzenreiter.

Aufgrund der Pandemie und der anhaltenden Verfügungslage wurden in der laufenden Saison der Regionalliga Nordost nur 13 Spieltage absolviert. Seit dem 2. November 2020 pausiert der Spielbetrieb. Nun könnte Viktoria nach Hertha und Union als dritter Club aus der Hauptstadt in den Profi-Fußball aufzusteigen.

