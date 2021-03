Brandenburger Kabinett berät über schärferen Lockdown in Hotspots

Die Brandenburger Landesregierung will den erneuten Lockdown in Landkreisen und kreisfreien Städten mit hohen Zahlen von Corona-Neuinfektionen weiter verschärfen.

«Wir werden prüfen - das geschieht gleich im Kabinett - welche Verschärfungen wir noch vornehmen werden, in Regionen, in Landkreisen, die über einer 100-er Inzidenz liegen», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am 23. März 2021 dem ZDF. «Wir haben einen Landkreis, der liegt über 200, das macht mir große Sorgen.»

Auf der anderen Seite verwies Woidke auf die von der Bund-Länder Konferenz beschlossenen Möglichkeit für Modellprojekte, in denen die Länder in je einer Region mit einer niedrigen Sieben-Tage Inzidenz testen könnten, einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens unter strengen Auflagen und mit einem Testkonzept wieder zu öffnen. Dafür gebe es auch in Brandenburg großes Interesse, sagte der Regierungschef. «Das werden wir prüfen.» Ein entsprechender Vorstoß der Stadt Potsdam war am Freitag wegen der hohen Infektionszahlen in der Landeshauptstadt von der Landesregierung abgelehnt worden.