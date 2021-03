Schweinepest-Bekämpfung kostet über sechs Millionen Euro

Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat das Land Brandenburg bislang mehr als 6,3 Millionen Euro gekostet. Allein für den rund 255 Kilometer langen festen Schutzzaun entlang der Oder-Neiße-Grenze und die 315 Kilometer lange doppelte Umzäunung der drei ASP-Kerngebiete mussten rund 5,77 Millionen Euro aufgewendet werden. Das teilte das Verbraucherschutzministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Landtagsfraktion von BVB/Freie Wähler mit.

Der erste ASP-Ausbruch wurde am 10. September 2020 in der Gemeinde Schenkendöbern (Landkreis Spree-Neiße) amtlich festgestellt. Mit Stand 18. März dieses Jahres gab es in Brandenburg laut Ministerium 768 bestätigte ASP-Fälle. Die meisten Kadaver wurden in den Landkreisen Oder-Spree mit 469 Tieren und Märkisch-Oderland mit 225 Wildschweinen entdeckt.