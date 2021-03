FLB: Saison 2020/21 wird nicht regulär zu Ende gespielt

Die zurzeit unterbrochene Saison 2020/21 wird in den Spielklassen des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) aufgrund der Corona-Pandemie nicht regulär zu Ende gespielt. Dies hat der Vorstand des FLB in seiner Sitzung am Montag beschlossen.

Sofern möglich, soll die Spielzeit nach Durchführung der ersten Halbserie beendet werden. Die Auf- und Abstiegs-Regelungen bleiben davon unberührt. Die Regelung gelte für alle Alters- und Spielklassen des FLB einschließlich seiner Fußballkreise. Pokalwettbewerbe sollen, soweit möglich, zu Ende geführt werden, beschloss der Vorstand.

«Wir müssen die politischen Entscheidungen in der kommenden Woche abwarten», sagte Geschäftsführerin Anne Engel mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März. «So können wir uns auf weitere Szenarien vorbereiten - die eine Beendigung der Hinrunde, aber auch einen Abbruch bedeuten können.»

