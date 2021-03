Verurteilter Betrüger am BER festgenommen

Die Bundespolizei hat am Flughafen Berlin Brandenburg einen verurteilten Betrüger festgenommen. Bei einer Einreisekontrolle am Sonntag sei festgestellt worden, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, teilten die Beamten am Montag mit. Er sei schließlich der Berliner Polizei übergeben und dort in Gewahrsam genommen worden. Der Mann sei bereits im Oktober 2016 wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden, jedoch nie zur Haft angetreten. Die Staatsanwaltschaft Berlin habe deshalb im vergangenen November Haftbefehl erlassen.

