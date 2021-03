Viele Wolken am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Das Wochenende bringt viele Wolken nach Berlin und Brandenburg. Vor allem ab Samstagmittag soll es in der Nordwesthälfte Brandenburgs und zunehmend auch in der Hauptstadt stark bewölkt werden, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Demnach bleibt es in Brandenburg am längsten sonnig an der Grenze zu Sachsen. Vereinzelt könne es Sprühregen geben. Die Temperaturen sollen auf maximal fünf bis sieben Grad ansteigen.

In der Nacht kann es laut DWD-Prognose bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu Frost und lokal zu Glätte kommen. Sonntag soll es erneut Wolken geben, vereinzelt regne es. Wärmer als am Samstag wird es laut Vorhersage nicht. In der Uckermark könne mit teils frischem Westwind gerechnet werden, Windböen seien möglich.

