Woidke berichtet Landtag über Bund-Länder-Gipfel zu Corona

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) informiert den Landtag über die Ergebnisse der jüngsten Corona-Beratungen von Bund und Ländern. Einen Tag nach den Gesprächen der Regierungschefs gibt er den Abgeordneten am Donnerstag (15.00 Uhr) laut Staatskanzlei einen Überblick über die Öffnungsperspektiven für Brandenburg. Woidke war mit einem Stufenplan für mögliche Lockerungen in die Gespräch gegangen, der in vier Stufen Szenarien für Öffnungen aufgezeigt, allerdings ohne Zeitpunkte und Kriterien.

Aus einem aktualisierten Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde ging hervor, dass auch Lockerungen für Regionen im Gespräch sind, in denen ein Wert neuer Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche von 100 stabil unterschritten wird. In dem Fall könnte es zum Beispiel eingeschränkte Öffnungen des Einzelhandels mit konkreten Einkaufsterminen geben oder Besuche von Museen und Galerien mit vorheriger Terminbuchung. Der Beschlussentwurf war dem Vernehmen nach noch nicht mit allen Ländern vorabgestimmt. In Brandenburg lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 65.

