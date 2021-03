Neuer Fall von Geflügelpest: Prignitz betroffen

Potsdam - Bei einem Putenbestand in einem Betrieb in der Prignitz ist die Geflügelpest aufgetreten. Rund 18 200 Tiere seien getötet worden, teilte das Verbraucherschutzministerium am Dienstag mit. Der Erreger H5N8 (Vogelgrippe/Geflügelpest) war in einem Nutzgeflügelbestand nachgewiesen worden. Es ist der achte Fall von Geflügelpest in einem Nutzgeflügelbestand innerhalb weniger Wochen im Land.

Der Betreiber hatte das Veterinäramt des Landkreises informiert, nachdem vermehrt Tiere gestorben waren. Daraufhin wurde der Bestand nach den Angaben sofort durch die Behörde gesperrt und es wurden Proben genommen. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg und das nationale Referenzlabor (Friedrich-Loeffler-Institut - FLI) bestätigten den Verdacht auf das hochansteckende Geflügelgrippe-Virus H5N8.

Um den Betrieb wurde ein Sperrbezirk im Radius von mindestens drei Kilometern eingerichtet. Seit Mitte Dezember des vergangenen Jahres gilt in Risikogebieten eine Stallpflicht für die Tiere.

Die Geflügelpest, umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, ist eine für Geflügel und andere Vögel hoch ansteckende Viruserkrankung. Sie kann nach Angaben des Ministeriums in Geflügelbeständen schnell epidemische Ausmaße annehmen. Das Vogelgrippevirus H5N8 gilt als ungefährlich für den Menschen.