Woidke gratuliert Michail Gorbatschow zum 90. Geburtstag

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat dem ehemaligen Staatsoberhaupt der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, vorab zu dessen Geburtstag am Dienstag gratuliert. «Wir Ostdeutschen verdanken Ihnen und Ihrer Politik unendlich viel: Ermutigung und Selbstbewusstsein, Freiheit und Demokratie, ein nach Jahrzehnten der Trennung geeintes Deutschland», hieß es laut einer Mitteilung der Staatskanzlei am Sonntag in einem Glückwunschschreiben von Woidke.

© dpa

«Es lag so unendlich viel Hoffnung in Ihrer Politik! Und tatsächlich haben Sie als Staatsoberhaupt der Sowjetunion den Ländern des Warschauer Pakts erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs das Recht auf Selbstbestimmung eingeräumt», schrieb Woidke. Dies habe die Weltgeschichte verändert.

Gorbatschow habe trotz Enttäuschungen und Schicksalsschlägen seinen Weg unbeirrt fortgesetzt und sei stets seinem Anspruch treu geblieben, die Welt zum Guten zu verändern. «Ich darf Ihnen versichern: Ihr Appell, unsere eine Erde zu schützen und zu bewahren, ist uns Ansporn und aktiviert viele Menschen in Brandenburg und auch mich persönlich», schrieb Woidke.

