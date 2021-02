Frühjahrsvogelzug der Kraniche beginnt

Die ersten Kraniche kehren bereits aus den Winterquartieren in die Mark zurück.

Tausende der Zugvögel überwinterten wegen der milden Witterung in den vergangenen Jahren auch direkt in Brandenburg. Beobachter der AG Kranichschutz hatten im aktuellen Winter allein rund 1 000 Tiere gezählt, die in mehreren Gruppen entlang der Oder lebten. Südlich von Berlin gebe es viele kleinere Gruppen, in Summe wohl noch einmal rund 1 000 Tiere, schätzte Ralf Donat, Sprecher der AG Kranichschutz.