Regierung und Kommunen beraten über geplante Corona-Regeln

Nach der Vereinbarung von Bund und Ländern über die verlängerten Corona-Beschränkungen haben Landesregierung und Kommunen in Brandenburg am Mittwoch darüber beraten. Das sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte nach den Beratungen angekündigt, dass die geltenden Einschränkungen bis einschließlich 14. Februar verlängert werden sollen. «Durch die Ausweitung von Homeoffice sollen die Kontakte weiter reduziert werden», sagte Woidke am Dienstagabend. Wegen Virusmutationen solle der Infektionsschutz mit medizinischen Masken verstärkt werden.

Woidke will den Landtag am Mittwoch in einer Sondersitzung informieren. Die Staatskanzlei kündigte per Twitter an, dass dazu das Kabinett voraussichtlich am Donnerstag tagen werde. Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten beschlossen, dass in öffentlichen Bussen und Bahnen sowie in Geschäften besser schützende Masken Pflicht werden, also OP-Masken, FFP2-Masken oder KN95-Masken. Kitas und Schulen sollen bis zum 14. Februar grundsätzlich geschlossen bleiben beziehungsweise die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. In Brandenburg gab es bisher Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen. Arbeitgeber müssen zudem wo möglich das Arbeiten zuhause ermöglichen.