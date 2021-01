Nach Holperstart will Brandenburg das Impfen verbessern

Die Brandenburger sollen nach dem Willen der rot-schwarz-grünen Landesregierung zügiger als bisher gegen das Coronavirus geimpft werden. Am Mittwochabend berate die Landesregierung auf Initiative von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit den Landräten und Oberbürgermeistern Maßnahmen, «damit schneller möglichst viele Brandenburgerinnen und Brandenburger geimpft werden können», teilte Regierungssprecher Florian Engels auf Anfrage mit.

Dabei gehe es zunächst vor allem um Bewohnerinnen und Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen sowie um über 80-Jährige, die zuhause leben. Der Impfstart war bisher schleppend. Die Linksfraktion hatte der Regierung Scheitern vorgeworfen.

Inzwischen hat Brandenburg im Ländervergleich etwas aufgeholt: Bei den Impfungen pro 1000 Einwohner lag das Land mit 7,8 nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch besser als Thüringen, Baden-Württemberg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Den letzten Platz beim Impfen von Pflegeheimbewohnern gab Brandenburg an Thüringen ab. In der Mark sind bisher knapp 20 000 Menschen geimpft - 0,8 Prozent der Bevölkerung von rund 2,5 Millionen. Zunächst sind Bewohner und Personal von Pflegeheimen, Medizinpersonal und über 80-Jährige an der Reihe - das sind 280 000 Menschen.