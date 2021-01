Stromspeicher «Big Battery» in der Lausitz im Dauerbetrieb

Der Stromspeicher «Big Battery» am Kraftwerksstandort Schwarze Pumpe arbeitet nach einer Probezeit seit Jahresbeginn nach Angaben des Energieunternehmens Leag im Dauerbetrieb. Das Batteriespeichersystem verfüge über eine nutzbare Kapazität von 53 Megawattstunden, teilte die Leag am Dienstag mit. Sie unterhält den Speicher. Es könne unter anderem bis zu 50 Megawatt eine regelbare Leistung zum Ausgleich kurzfristiger Schwankungen in der Stromversorgung zur Verfügung stellen. Damit trage der Speicher der Leag zufolge zu einem stabilen Stromnetz bei.

Das Unternehmen betrete mit diesem Innovationsprojekt Neuland auf dem Gebiet der Stromspeicherung. Es biete im Zuge der Energiewende vielfältige Potenziale für die Zukunft, sagte Leag-Kraftwerksvorstand Hubertus Altmann. Damit sei ein wichtiger Baustein für die Entwicklung integrierter Energielösungen geschaffen worden, die künftig zum Aufbau weiterer Wertschöpfungsketten in der Energieregion Lausitz beitragen werden.

Der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz, würdigte das erste große Lausitzer Speicherprojekt: «Die Inbetriebnahme des Stromspeichers am Standort Schwarze Pumpe ist ein wichtiges Signal für die Lausitz. Es macht deutlich, dass die Lausitz als Energiestandort auch in Zukunft einen Beitrag zur sicheren Stromversorgung unseres Landes leisten wird.»

Für den Speicher wurden der Leag zufolge auf einer Fläche in etwa so groß wie ein Fußballfeld 13 Batteriecontainer errichtet. In 13 dazugehörigen sogenannten Umrichtercontainern erfolgt die Umwandlung zwischen Gleichspannung der Batterien und Wechselspannung für das Stromnetz. Je nach Situation im Stromnetz oder an den Strommärkten können die Batterien be- oder entladen werden. Gespeichert wird in ihnen der Strommix aus konventionellen und erneuerbaren Energieträgern.