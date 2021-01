Textilbranche baut bei medizinischen Produkten auf Mehrweg

Angesichts der Billigkonkurrenz aus Asien setzen ostdeutsche Textilhersteller bei Medizinprodukten wie Masken und Kitteln verstärkt auf Mehrweg. Das sei nachhaltiger und könne Müllberge von Einwegprodukten vorbeugen, informierte der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti) in Chemnitz. Zudem erhoffen sich die Unternehmen auf diese Weise, langfristig mit Einwegartikeln aus dem Ausland konkurrieren zu können.

Seit Beginn der Corona-Pandemie samt Zusammenbruch weltweiter Lieferketten für solche Medizinprodukte haben viele Textilhersteller hierzulande eine Produktion etwa von Masken und Kitteln gestartet. Im Frühjahr sei das Interesse daran groß gewesen und auch die Politik habe die Unternehmen zu diesem Schritt ermutigt, so der Verband. Inzwischen gebe es aber wieder Importe aus Asien, so dass das Interesse an Produkten aus heimischer Produktion bei Abnehmern wie Kliniken und Pflegeheimen deutlich nachgelassen habe.