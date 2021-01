Fünf Brandenburger Lotto-Millionäre im Jahr 2020

Für einige Brandenburger Lotto-Spieler war 2020 ein gutes Jahr: Im vergangenen Jahr entfielen fünf Millionengewinne auf Glücksspieler im Land, wie die Land Brandenburg Lotto GmbH am Montag mitteilte. Dies liege erneut über dem Durchschnitt von zwei bis drei Brandenburger Millionen-Gewinnen pro Jahr, sagte Lotto-Sprecherin Antje Edelmann. Im Jahr 2019 hatte es die Rekordzahl von 8 Millionengewinnen zwischen Elbe und Oder gegeben.

Die Landkreise Oder-Spree und Oberhavel teilten sich 2020 auch den Titel des «Glückskreises»: In beiden Landkreisen fielen jeweils 57 Großgewinne mit mehr als 5000 Euro an. Insgesamt sei in Brandenburg eine Gewinnsumme von rund 96 Millionen Euro ausgeschüttet worden, berichtete die Lotto-Gesellschaft. «Wir freuen uns, im Jahr 2020 über sieben Millionen Gewinnern in Brandenburg ein Lächeln ins Gesicht gezaubert zu haben», sagte Lotto-Geschäftsführerin Anja Bohms.