Frohe Botschaft online: Weihnachten unter Auflagen

Die Kirchen können Weihnachten an diesem Heiligabend angesichts der Corona-Krise nur mit großen Einschränkungen feiern. Gottesdienst-Besucher mussten sich vorher anmelden. Gläubige können zudem Online-Übertragungen verfolgen. Kontaktbegrenzungen und Abstandsregeln gelten auch an Weihnachten für die Kirchen. Das Singen wird beschränkt.

Am Heiligabend strahlt um 15.00 Uhr der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) einen ökumenischen Gottesdienst mit dem evangelischen Bischof Christian Stäblein und Berlins Erzbischof Heiner Koch aus. Das Motto lautet: «Weil wir Hoffnung brauchen». Aus dem Berliner Dom wird am Heiligabend die Christvesper per Livestream übertragen.