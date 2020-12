Räuber-Duo überfällt Autofahrerin: An der Grenze gefasst

Nachdem sie in Cottbus eine Autofahrerin überfallen und das Fahrzeug geraubt haben sollen, sind zwei Menschen kurz hinter der Grenze zu Polen festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Pärchen am Samstag die 57-Jährige zum Aussteigen gezwungen und ihr dabei laut Polizei auch Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht. Die Frau wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete das Räuber-Duo in dem gestohlenen Auto in zunächst unbekannte Richtung.

© dpa

Die Polizei fahndete mit Unterstützung der Bundespolizei nach den Flüchtigen. Am Grenzübergang Schlagsdorf nach Polen konnten die Tatverdächtigen schließlich gefasst werden. Beide Insassen, eine 30 Jahre alte Frau und ihr 32-jähriger Bruder, wurden festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an.

© Meier & Mannack GbR FFP2 Masken sicher und zuverlässig kaufen 1.st FUM Smart Solutions - Ihr zuverlässiger Online-Fachhandel für zertifizierte Schutz- und Sicherheitsprodukte aus Berlin. Täglich vertrauen Kunden, darunter Ärzte und Krankenhäuser, auf unsere Qualität. Jetzt FFP2 Masken sicher und schnell online bestellen! mehr