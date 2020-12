«Kleiner Grenzverkehr» nach Polen eingeschränkt

Seit Mittwoch (16. Dezember 2020) ist für Brandenburger der sogenannte kleine Grenzverkehr in das Nachbarsland Polen nur noch eingeschränkt möglich.

Im Zuge des Lockdowns in Brandenburg wurden die Quarantänebestimmungen angepasst. Demnach müssen Brandenburger auch nach einem kurzen Besuch in Polen anschließend für zehn Tage in Quarantäne. Wer in Polen einkaufen, Tanken oder zum Friseur geht, muss anschließend in Quarantäne. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 15. Januar 2021.