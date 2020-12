Sechster Anlauf: Potsdam wartet weiter auf ersten Sieg

Die Wasserballer des OSC Potsdam haben beim Eurocup-Qualifikationsturnier mit 7:15 (4:8) gegen Turnierfavorit VK Radnicki Kragujevac (Serbien) die erwartet klare Niederlage einstecken müssen. Die mit zahlreichen Auswahlakteuren internationaler Güte besetzten Serben waren am Samstag vor allem im Angriffsdruck und der Chancenverwertung überlegen.

Am Sonntag (09.30 Uhr) bestreiten die «Orcas» ihr letztes Turniermatch in Savona gegen Spaniens Vertreter CE Mediterrani Barcelona, in dem die Brandenburger ihren ersten Sieg in einem Eurocup-Spiel anstreben.