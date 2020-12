Staatsanwaltwaltschaft: Befangenheitsantrag gegen Richter

In einem Verfahren gegen einen Heranwachsenden wegen des Besitzes von 28,4 Gramm Cannabis hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) beim Amtsgericht Bernau (Barnim) einen Befangenheitsantrag gegen den Jugendrichter Andreas Müller gestellt. Hintergrund sei, dass der Richter das Verfahren bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über das Cannabis-Verbot ausgesetzt habe, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ricarda Böhme, am Donnerstag.

Müller verweist in einem Facebook-Eintrag für Anfragen in diesem Fall an das Amtsgericht Bernau. Dessen Direktor Thomas Melzer sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass eine Richterkollegin vermutlich noch in diesem Jahr über den Befangenheitsantrag entscheiden werde.