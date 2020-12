Klinikum Niederlausitz: Corona-Lage angespannt

Am Klinikum Niederlausitz in Südbrandenburg bleibt die Lage wegen der Zunahme von Corona-Patienten weiter angespannt.

Kapazitäten stoßen bald an die Grenzen

Der Geschäftsführer der Klinik, Tobias Vaasen, hatte am Freitag gemeinsam mit Landrat Siegurd Heinze (parteilos), vor einer Verschärfung der Situation gewarnt. Wenn die Infektionszahlen weiter so stark stiegen, gerate die medizinische Versorgung in den Pandemiebereichen des Klinikums perspektivisch in Gefahr. Die Kapazitäten drohten inzwischen an ihre Grenzen zu stoßen.