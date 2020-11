Moderatorin Jessy Wellmer: «Ich war früher eher schüchtern»

«Sportschau»-Moderatorin Jessy Wellmer hat in früheren Jahren nicht unbedingt ins Fernsehen gewollt. «Das war ein längerer Prozess. Ich war früher eher schüchtern und der Gedanke, vor einer Kamera zu stehen, war mir völlig fremd», sagte Wellmer in einem am Montag in der «Schweriner Volkszeitung» veröffentlichten Interview. Sie habe in vielen Sendestunden im «ZDF-Morgenmagazin» Sicherheit und Selbstbewusstsein entwickeln können. «Ich habe mich über die Jahre richtig frei gequatscht. Humor und Spontanität können da auch helfen», sagte die 40-Jährige.

© dpa

Am Dienstagabend moderiert sie gemeinsam mit Eva-Maria Lemke die Talkshow «Hier spricht Berlin» (22.50 Uhr, Das Erste). Die Mecklenburg-Vorpommerin Wellmer ist Senderangaben zufolge nach Monica Lierhaus die zweite Frau, die die ARD-«Sportschau» am Samstagabend präsentiert.

