BER-Chef: Planen für Mitte der 20er Jahre mit Gewinn

Der neue Hauptstadtflughafen BER soll nach Betreiberangaben nicht dauerhaft ein Zuschussgeschäft für die Steuerzahler werden. «Wir wollen Mitte der 20er Jahre schwarze Zahlen schreiben», bekräftigte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup bei der Eröffnung am Samstag. «Wir werden sehen, inwieweit Corona das zulässt.»

Lufthansa-Chef Carsten Spohr sprach sich dafür aus, dass der Flughafen in staatlicher Hand bleibe. So sei es auch in München, den er für den besten Flughafen in Deutschland halte.