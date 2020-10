Olaf Scholz wird Bundestagskandidat in Potsdamer Wahlkreis

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) wird bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr in Potsdam als Direktkandidat antreten. Die Delegierten der Wahlkreisversammlung wählten den Vizekanzler am Freitag zum Direktkandidaten der SPD im Wahlkreis 61. Scholz setzte sich mit 92 Stimmen der 99 Delegierten gegen zwei Mitbewerber durch. Zwei weitere Mitbewerber hatten ihre Kandidatur auf der Versammlung überraschend zurückgezogen und zur Wahl von Scholz aufgerufen.

In seiner Bewerbungsrede hatte Scholz erklärt, er wolle die SPD zum Wahlsieg führen. «Ich will der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland sein und ich will auch, dass die SPD die nächste Bundesregierung führt.» Zwar seien die Umfragewerte derzeit nicht so gut, räumte Scholz ein. Aber die Partei werde kämpfen: «Ich bin überzeugt, wir werden auf einen Wert weit über 20 Prozent kommen und damit den Auftrag, die nächste Regierung zu führen», rief Scholz.