Bedrohung gegen Bürgermeister: Polizei startet Zeugenaufruf

Nach dem Brandanschlag auf das Auto des Neuruppiner Bürgermeisters Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) und einem Drohschreiben gegen ihn hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Gesucht werden Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Seeufer im Bereich der Regattastraße, Trenckmannstraße oder Karl-Liebknecht-Straße bemerkt haben, sagte Sprecherin Ariane Feierbach.

Unbekannte hatten am Dienstagabend das Auto des Kommunalpolitikers vor seiner Wohnung in Brand gesteckt. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass wohl ein Drohschreiben in Goldes Briefkasten steckte. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt zu den Hintergründen der Taten.