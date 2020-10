Frauen im Handwerk: Zwischen Werkzeug, Rohren und Instagram

Frauen erobern im Ostbrandenburger Handwerk immer mehr klassische Männerberufe. «Elektrikerinnen, Lackiererinnen, Schornsteinfegerinnen oder Augenoptikerinnen sind inzwischen längst keine Seltenheit mehr», sagt Michael Thieme, Sprecher der Handwerkskammer Frankfurt (Oder). Handwerksarbeit, die mit schwerem körperlichen Einsatz verbunden ist, sei zwar kein Traumberuf für junge Mädchen. Digitalisierung, moderne Technik sowie Planung und Organisation erforderten jedoch vor allem auch Kopf und Verstand.

Mit der Entscheidung, in seinem Betrieb von vorn anzufangen, sind Theresa und Jens Tauchert glücklich. In der Berufsschule steht die Tochter in ihren Problemfächern inzwischen bei Note 1. «Jetzt habe ich da den Bezug zur Praxis und es geht viel einfacher», erklärt Theresa, die nach der erfolgreichen Ausbildung ihren Meister machen will. «Als Frau einen Meistertitel in diesem Beruf zu haben, ist schon cool», sagt sie und denkt an die Beispielwirkung für andere junge Frauen. Um noch mehr von ihnen zu erreichen, hatte sich die 21-Jährige in diesem Jahr am deutschlandweiten Wettbewerb zur «Miss Handwerk» beteiligt. Doch die Auszubildende war zu spät eingestiegen, ihr blieb nur wenig Zeit, um Stimmen zu sammeln.