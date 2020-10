Fahrgastverband äußert Verständnis für Warnstreiks im ÖPNV

Der Berliner Fahrgastverband IGEB hat Verständnis für die für Freitag angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Berlin und Brandenburg geäußert. «Natürlich ist das mehr als ärgerlich», sagte der stellvertretende Vorsitzende der Interessengemeinschaft Eisenbahn, Nahverkehr und Fahrgastbelange, Jens Wieseke, der Deutschen Presse-Agentur. «Aber es hat ja auch seine Gründe, warum gestreikt wird.»

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Dienstag angekündigt, Warnstreiks am Freitag auch auf Berlin und Brandenburg auszuweiten. In der Hauptstadt sollen Busse und Bahnen der BVG für 24 Stunden von 3.00 Uhr morgens an im Depot bleiben. In Brandenburg sind die Beschäftigten aufgerufen, von Betriebsbeginn bis zum Mittag die Arbeit ruhen zu lassen.