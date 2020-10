Merkel sieht Tesla-Ansiedlung als positives Beispiel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Umgang der Brandenburger Landesregierung mit der Fabrik von US-Elektroautohersteller Tesla bei Berlin als positives Beispiel gelobt. «Es freut mich, dass Brandenburg mit Tesla zeigt, wie man mit unseren Gesetzen und Fördermöglichkeiten auch in kurzer Zeit Dinge durchsetzen kann», sagte die Kanzlerin in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), zu dem auch die «Märkische Allgemeine» gehört (Freitag).

Tesla baut in Grünheide bei Berlin seine erste Elektroautofabrik in Europa. Dort sollen von Sommer 2021 an rund 500 000 Autos im Jahr produziert werden. Die umweltrechtliche Genehmigung steht bisher aus, deshalb baut Tesla über vorläufige Teilzulassungen. Die Brandenburger Landesregierung unter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte angekündigt, es solle keine Sonderbehandlung für Tesla geben. Umweltschützer und Anwohner befürchten negative Folgen unter anderem für die Wasserversorgung der Region.