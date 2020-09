Wieder mehr Coronavirus-Infizierte in Brandenburg

Die Zahl der Corona-Neuinfizierten in Brandenburg ist innerhalb eines Tages wieder stärker gestiegen. Das Gesundheitsministerium berichtete am Dienstag von 23 neuen Fällen. Von Sonntag zu Montag war kein einziger neuer Fall gemeldet worden.

Damit ist das Virus seit März bei 4146 Menschen nachgewiesen worden. Aktuell werden sechs Menschen in Krankenhäusern behandelt, davon wird einer intensivmedizinisch beatmet. Als aktiv erkrankt gelten derzeit 184 Menschen und 3789 als genesen - das sind 14 mehr als einen Tag zuvor. Die Zahl derjenigen, die bislang in Zusammenhang mit dem Virus starben, liegt weiterhin bei 173.

