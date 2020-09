Uralte Dame von Bietikow älter als 5000 Jahre

Das entdeckte Frauenskelett aus der Uckermark ist älter als 5000 Jahre. Das sagte Archäologe Philipp Roskoschinski der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag (17. September 2020).

Nach Angaben von Roskoschinski sind die Knochen mindestens so alt wie der Ötzi, die berühmte Gletschermumie aus dem Eis der Alpen. Die vermutete Datierung in die Zeit der Trichterbecherkultur sei bestätigt. Die damalige Jungsteinzeit wurde benannt nach einer typischen Keramikform. Im Gegensatz zum Ötzi, der im Eis der Alpen samt seiner Ausrüstung mumifiziert wurde, habe man von der Frau lediglich Knochen, aber keinerlei organisches Material gefunden.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

