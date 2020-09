Woidke: Brandenburg bereit zu Hilfe für Moria-Flüchtlinge

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bereitschaft seines Landes zu Hilfe für Geflüchtete des fast komplett zerstörten Lagers Moria in Griechenland erklärt. «Auch Brandenburg ist bereit zu helfen», erklärte Woidke am Mittwoch. «Aber wir brauchen auch eine langfristige und gerechte Strategie der EU, um Zustände, wie sie schon vor dem verheerenden Brand geherrscht haben, gar nicht erst entstehen zu lassen.» Er forderte eine rasche gemeinsame Lösung von Europa für obdachlos gewordene Menschen und für mögliche Verletzte.

