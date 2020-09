Bundestag: Hilfe für Berliner Flughäfen beschäftigt Haushalt

Die Finanzprobleme der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft beschäftigen an diesem Mittwoch (Sitzungsbeginn 14 Uhr) den Haushaltsausschuss des Bundestags. Nach dem Passagiereinbruch in der Corona-Krise planen die Regierungen Berlins, Brandenburgs und des Bundes eine Finanzspritze von 300 Millionen Euro. Um flüssig zu bleiben, brauche das Unternehmen einen Teil des Geldes spätestens Mitte Oktober, hatte Finanz-Staatssekretärin Bettina Hagedorn (SPD) den Parlamentariern geschrieben.

Unter ihnen regt sich jedoch Unmut. Die Grünen wollen beantragen, den Bundesanteil an dem Geld zu sperren, bis die Flughafengesellschaft ihre Ausfälle detailliert dargelegt hat. Bevor die tatsächliche Höhe der Schadens nicht klar sei, dürfe kein Steuergeld fließen, sagte der Abgeordnete Sven-Christian Kindler dem RBB.

