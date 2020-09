Schlag gegen mutmaßliche Autodiebe: Durchsuchungen

Die Polizei in Brandenburg hat am Dienstag ein Wohnhaus und mehrere Lagerhallen von zwei mutmaßlichen Autodieben durchsucht. Bei der Aktion im Landkreis Potsdam-Mittelmark stellten die Beamten Einbruchswerkzeuge, Fahrzeugteile, Datenträger und Bargeld sicher, wie das Polizeipräsidium Brandenburg und die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) mitteilten. Den beiden einschlägig bekannten Männern wird bandenmäßiger Diebstahl und Hehlerei vorgeworfen.

Die beiden 37- und 40-jährigen Männer sollen in den vergangenen zwei Jahren vor allem im Berliner Umland zahlreiche VW-Busse gestohlen, zerlegt und die Einzelteile bis nach Großbritannien und in die Niederlande verkauft zu haben. Die Verdächtigen sollen die Fahrzeuge teils von privaten Grundstücken gestohlen und dazu auch Bewegungsmelder abmontiert haben.

