Schweizer lädt in Brandenburger Parfümmuseum

Brandenburgs erstes und bisher einziges Parfümmuseum empfängt seit Anfang Juli in Reichenberg (Märkisch-Oderland) Besucher. Gegründet wurde es von dem Schweizer Claudio Besenzoni, der gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Francis Kessler aus seinem Heimatland in die Märkische Schweiz umgezogen ist.

Im Saal des ehemaligen LPG-Kulturhauses des 300-Seelen-Dorfes hat Besenzoni seine fast 16 000 Exponate umfassende Sammlung eingerichtet. Immer sonntags zwischen 13.00 und 17.00 Uhr hat das Parfümmuseum geöffnet. Wochentags bietet der 42-jährige Neu-Brandenburger Führungen an, bei denen er Besuchern ausführlich über Geschichte, Marken-Biografien und Parfüm-Herstellung berichtet. Wer möchte, kann nebenan in der von Kessler geführten Gaststätte «Zum Schweizer» typische Gerichte aus der Heimat der beiden Zugereisten probieren.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

