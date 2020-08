Babelsberg 03 erhebt Vorwürfe gegen Bundespolizei

Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 und Teile seiner Fans haben schwere Vorwürfe gegen den Einsatz der Bundespolizei nach dem Halbfinale im Landespokal in Lübben erhoben. Nach einer Stellungnahme des Netzwerkes «nur03» sollen die Beamten die Anhänger schikaniert und verbal provoziert haben. Zudem gab es verbale Gewaltandrohungen und Fans wurden von Beamten Richtung Gleis geschubst, wie auf der Facebook-Seite des Vereins hervorgeht. Die «Märkische Allgemeine» (Mittwoch) hatte zuerst darüber berichtet.

