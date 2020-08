Union Fürstenwalde im Finale: 4:1-Sieg in Luckenwalde

Union Fürstenwalde steht im Finale des Brandenburger Fußball-Pokals am 22. August. Im Halbfinal-Duell setzte sich der Regionalligist am Sonntag beim FSV Luckenwalde, ebenfalls Viertligist, mit 4:1 (1:0) durch. Bei großer Hitze gingen die zunächst dominierenden Gastgeber durch Pascal Borowski (45. Minute) in Führung. Doch Darryl Julian Geurts (50.), Johann Weiß (61.), Julian Geurts (66.) und Johan Martynets wendeten mit ihren Treffern nach der Pause das Blatt. Gastgeber-Trainer Jan Kistenmacher sah in der Schlussphase wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte.

© dpa

Luckenwalde hatte im Viertelfinale Pokalverteidiger Energie Cottbus ausgeschaltet. Fürstenwalde aber zeigte sich eiskalt in der Chancenverwertung. Der zweite Finalteilnehmer wird zwischen der SV Grün-Weiß Lübben und dem SV Babelsberg 03 (16.00 Uhr) ermittelt. Der Cup-Gewinner empfängt in der ersten DFB-Pokalrunde den Bundesligisten VfL Wolfsburg.

