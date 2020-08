Landkreistagspräsident Blasig sieht Risiken beim Schulstart

Brandenburgs Landkreistagspräsident Wolfgang Blasig (SPD) ist skeptisch, ob es zum Schulstart in der Corona-Pandemie genug Lehrer gibt. «Das ist für mich der Flaschenhals: Haben wir genügend Pädagogen, um die Hygienekonzepte, die auf Abstand auch im Klassenzimmer setzen, umzusetzen?», sagte der Landrat des Kreises Potsdam-Mittelmark der Deutschen Presse-Agentur. Ein Abstand untereinander sei «ganz, ganz schwer» umzusetzen. Wenn eine größere Klasse geteilt werde, seien zwei Lehrkräfte nötig oder ein zeitlich versetzter Unterricht, was logistisch kaum noch bewältigt werden könne, sagte Blasig.

Am Montag (10. August) geht die Schule nach den Sommerferien in Brandenburg trotz Corona-Pandemie wieder regulär los. In Fluren, Treppenhäusern und Mensen gilt eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer, aber nicht in Klassenräumen und auf Schulhöfen. Weil das Kabinett erst am Dienstag über die Corona-Verordnung berät, ist der Mund-Nasen-Schutz in Schulen zunächst freiwillig. Im Hygieneplan ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter für Lehrer untereinander festgeschrieben, nicht für Schüler. Sie sollen aber so im Klassenraum sitzen, dass enge Kontakte während des Unterrichts minimiert werden.