Polizei: Mehr sexueller Missbrauch von Kindern registriert

Trotz einer verstärkten Vorbeugung durch ein Netz von Beratungsstellen hat die Polizei in den vergangenen Jahren eine zunehmende Zahl sexueller Missbrauchsfälle von Kindern und Jugendlichen in Brandenburg registriert. Im vergangenen Jahr erfasste die Polizei 624 Missbrauchsfälle von Minderjährigen. Das teilte das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Landtagsfraktion der Freien Wähler mit. Das waren 122 Delikte mehr als im Jahr 2015. In den fünf Berichtsjahren erfasste die Polizei insgesamt 2751 Missbrauchsdelikte. Angaben zur Dunkelziffer konnte die Polizei nicht machen.

© dpa

In rund 90 Prozent der registrierten Straftaten waren Kinder Opfer. Etwa 70 Prozent der missbrauchten Minderjährigen waren weiblich. In den meisten Fällen kamen die Täter aus dem sozialen Umfeld ihrer Opfer. Von den Kindern, die im vergangenen Jahr missbraucht wurden, hatten laut Polizeistatistik rund zwei Drittel eine familiäre oder soziale Beziehung zu den Tätern, durch Verwandtschaft, Bekanntschaft oder Kontakten zu Gruppen, Institutionen und Organisationen. Bei den jugendlichen Missbrauchsopfern waren es sogar etwas mehr als 80 Prozent.

Die Polizei konnte die relativ hohe Aufklärungsquote der Straftaten von 2015 bis 2019 abermals geringfügig verbessern. Beim Missbrauch von Kindern stieg die Quote von 90 Prozent auf 92,5 Prozent, bei den Delikten gegen Jugendliche von 96 auf 98,1 Prozent.

Der Antwort des Ministeriums zufolge hält die Landesregierung das Brandenburger Netz aus Beratungsstellen für Opfer sexueller Gewalt für hinreichend. In den vier Krankenhäusern Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus, Klinikum Frankfurt (Oder), Ruppiner Kliniken in Neuruppin und dem Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam könnten die Opfer nicht nur medizinisch behandelt werden. Zusätzlich sei dort auch eine vertrauliche Spurensicherung möglich, um später eine Strafanzeige stellen zu können. Nach dem Willen der Landesregierung soll die vertrauliche Spurensicherung durch die Polizei in weiteren Krankenhäusern Brandenburgs ermöglicht werden.