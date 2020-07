Corona-Krise belastet ostdeutschen Maschinenbau

Die Corona-Pandemie hat den ostdeutschen Maschinenbauern in den vergangenen Monaten zu schaffen gemacht. Schuld daran seien Umsatzeinbußen und fehlende Aufträge, wie der Verband Deutscher Maschinenbauer (VDMA) Ost, am Mittwoch in Leipzig mitteilte. So bewerteten zwei von drei Unternehmen im zweiten Quartal ihre aktuelle Geschäftslage als negativ. Hinsichtlich der Erwartungen für die nächsten Monate zeigten sich aber gut 70 Prozent der Firmen wieder zuversichtlicher. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des VDMA Ost unter 350 Mitgliedern in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.

«Der Lockdown, die weiter anhaltenden Reisebeschränkungen und die ungewisse Entwicklung rund um das Virus belasten die Firmen sehr und verstärken die ohnehin schwierige Situation in der Branche», so Geschäftsführer Oliver Köhn. Bereits vor der Pandemie hätten Handelskonflikte und Konjunkturflaute für Umsatzrückgänge gesorgt.

Laut Verband hatten zwei Drittel der Unternehmen im zweiten Quartal weniger Aufträge in den Büchern stehen. «Kunden verschieben oder stornieren bereits beauftragte Projekte und halten sich mit Neuinvestitionen stark zurück.» Mehr als die Hälfte der ostdeutschen Maschinenbauer überbrücken die Lage derzeit mit Kurzarbeit, hieß es. Für das dritte Quartal planen den Angaben zufolge weitere 18 Prozent der Unternehmen Kurzarbeit.

In den rund 480 Firmen des ostdeutschen Maschinenbaus arbeiten knapp 83 000 Beschäftigte. Im vergangenen Jahr erzielten sie einen Umsatz von rund 18,8 Milliarden Euro.