Feuer in Scheune springt auf Tankstelle über: Hoher Schaden

Ein Feuer in einer Scheune in Seehausen in der Uckermark ist auf eine Tankstelle mit 5000 Litern Benzin übergesprungen. Der Brand habe rund eine halbe Million Euro Schaden verursacht, Menschen seien nicht verletzt worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Ein Mähdrescher, der nach einem Einsatz unter einem Unterstand abgestellt wurde, war laut Polizei in der Nacht zum Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Eine Scheune mit Photovoltaikanlage auf dem Dach brannte daraufhin ab. 120 Feuerwehrleute hätten verhindert, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreift.

© dpa

Zwischen Baitz und Trebitz bei Brück im Kreis Potsdam-Mittelmark brannte am Montagabend ein Traktor. Der Fahrer habe leichten Rauch aus dem Armaturenbrett entweichen sehen, bis der gesamte Motorraum am Montagabend in Flammen gestanden habe, berichtete die Polizei. Das Feuer breitete sich auf Heuballen im Anhänger aus. Der Traktorfahrer versuchte vergeblich, den Brand zu bekämpfen und verletzte sich. Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten habe das Feuer eingedämmt. Das Fahrzeug wurde zerstört. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

