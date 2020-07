Nach Brand in Seniorenheim: Toter noch nicht identifiziert

Die Identität des beim Brand in einem Heim für betreutes Wohnen in Templin (Uckermark) am Samstag gestorbenen Mannes ist nach unklar. Der Tote sei so schwer verletzt worden, dass eine Obduktion erforderlich sei, sagte Roland Kamenz, Sprecher der Polizeidirektion Ost, am Sonntag auf Anfrage. Das Ergebnis werde ein paar Tage dauern.

© dpa

Das Feuer war am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Zur Ermittlung der Brandursache seien Spezialisten des Landeskriminalamtes angefordert worden, sagte Kamenz. Insgesamt sieben Personen mussten wegen Brandverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Darunter waren vier Feuerwehrleute, von denen einer schwer verletzt wurde. Die 108 Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden.

